Vermiste man uit Leiden na maand teruggevonden

LEIDEN - Een man die sinds eind augustus vermist werd vanuit Leiden, is weer terecht. Dat meldt de politie.

De man werd donderdag 30 augustus rond 21.00 uur voor het laatst gezien toen hij op de Kanaalweg in Leiden fietste. De politie gaf een paar dagen later een foto van de man vrij in de hoop om meer informatie te krijgen.

Ruim een maand later is de man weer terecht. Waar hij in de tussentijd is geweest en hoe het met hem gaat, maakt de politie niet bekend.