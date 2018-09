Vermiste man voor het laatst in Leiden gezien, politie publiceert foto

LEIDEN - De Leidse politie maakt zich zorgen om een man die sinds afgelopen donderdag wordt vermist. In de hoop meer informatie te krijgen is daarom een foto van hem vrijgegeven.

De man is donderdag 30 augustus rond 21.00 uur voor het laatst gezien toen hij op de Kanaalweg in Leiden fietste. Vanaf dat moment is niet bekend waar hij heen is gegaan en waar hij op dit moment verblijft.

De naam van de vermiste man is niet bekendgemaakt, maar de politie hoopt dat mensen op basis van zijn foto tóch met meer informatie komen.