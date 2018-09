Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Kunstenaars uit Nigeria en Zuid-Soedan aan de slag in Den Haag Graffiti-artiesten aan het werk in Zuid-Soedan | Foto: Ana Taban Kunstenaar Osa Seven | Foto: Ana Taban

DEN HAAG - Wie volgende week over in de buurt van Den Haag Centraal komt, zal het vast niet ontgaan. Vanaf maandag wordt daar namelijk gewerkt aan een groot graffitikunstwerk. Kunstenaars uit Zuid-Soedan en Nigeria willen zo aandacht vragen voor de situatie in hun land: 'Er is daar nog steeds oorlog en dat lijkt men te vergeten', aldus woordvoerder Rik Goverde.

Het project aan de Laan van Reagan en Gorbatsjov gaat maandag 10 september van start en op donderdag 13 september moet het kunstwerk klaar zijn. 'Het gaat om het ontstaansproces', aldus Goverde. 'Voorbijgangers raken zo betrokken en krijgen door de ogen van de kunstenaars een beeld van de situatie in Nigeria en Zuid-Soedan.' De kunstenaars gaan aan de slag op verzoek van hulporganisatie Dutch Relief Alliance (DRA). Onder de noemer 'Stories of Change' maken zij graffititekeningen van een aantal verhalen die ze hebben gekregen van inwoners uit Zuid-Soedan en Nigeria. Thema's als vluchten voor geweld, droogte en honger staan centraal. Kunstenaarscollectief Ana Taban

Het kunstenaarscollectie Ana Taban ('Ik ben moe') bestaat uit Osa Seven uit Nigeria en Abul Deng en James Aguer uit Zuid-Soedan. Osa Seven is een van de bekendste kunstenaars van Nigeria en wordt wel vergeleken met de Britse activist/kunstenaar Banksy. De muurschilderingen van het collectief zijn tot en met vrijdag 14 september te zien. Daarna worden ze weggehaald. LEES OOK: Leidse fietstunnel beplakt met kunstwerk van 240 meter lang