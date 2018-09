Storing Ziggo niet voor iedereen voorbij, klanten kunnen compensatie krijgen

DEN HAAG - De storing die klanten van Ziggo sinds zaterdagavond teistert is nog niet voor iedereen voorbij. Maandagavond heeft het bedrijf kapotte apparatuur vervangen, waardoor het sinds dinsdagochtend 8.00 uur bij iedereen weer had moeten werken. Maar dat is niet gelukt, erkent een woordvoerder van het kabelbedrijf tegenover Omroep West.

Ziggo had zaterdagavond te kampen met een storing in een datacenter. Daardoor werkten de diensten waarmee je uitgesteld kunt kijken (on demand) niet via de decoder.

Mensen die daarna de stekker uit het apparaat trokken om de boel te resetten, kwamen erachter dat ze daarna ook niet meer konden bellen via hun vaste lijn en helemaal geen televisie meer hadden.



Tuut, tuut, tuut...

Wie daarover meer informatie wilde of de storing wilde melden, kwam ook vaak bedrogen uit. Het bedrijf was langdurig telefonisch onbereikbaar. 'Maar ook dat is opgelost', zegt een woordvoerder. 'Ook werken telefoon en televisie nu weer gewoon.'

Voor het uitgesteld kijken geldt dat nog niet overal. De dienst is sinds maandagavond gefaseerd weer opgestart, vertelt Ziggo. 'Het was de bedoeling dat alles vanochtend om 8.00 uur weer zou werken, maar dat is niet gelukt. Daar werken we nu hard aan.'



Compensatie na storing Ziggo

Klanten die niet uitgesteld konden kijken, krijgen geen compensatie, vertelt de woordvoerder. 'Het werkte namelijk wel via de app of online. Daarom hoeven we niet te compenseren', zegt hij.

Voor mensen die na het resetten van hun mediabox ook niet meer konden bellen, ligt dat anders. 'Die mensen kunnen de klantenservice bellen en dan wordt er een oplossing voor hen gezocht.'



Oplossing: Geld terug, extra zenders of films

Die oplossing kan bestaan uit een financiële compensatie, maar ook zijn er volgens Ziggo andere mogelijkheden. 'Mensen kunnen bijvoorbeeld een extra zenderpakket krijgen, of films.'

Dat is voor iedere klant anders. 'Mensen moeten dat zelf bespreken met de klantenservice, dat is maatwerk', zegt de woordvoerder.



Vooral rond Den Haag en Amsterdam

De storing leek zich vooral voor te doen in de omgeving van Den Haag en Amsterdam, maar ook uit de rest van het land kwamen veel meldingen.

Hoeveel mensen exact getroffen zijn door de storing kon de woordvoerder van Ziggo dinsdagochtend niet zeggen.