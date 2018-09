Kozakken Boys-assistent heeft spijt van vechtpartij bij VV Katwijk

KATWIJK - Ton Cornelissen, assistent-trainer van Kozakken Boys biedt zijn excuses aan voor zijn aandeel in de vechtpartij met Katwijk-aanvoerder Robbert Susan.

'Wat er zaterdag is gebeurd tijdens Katwijk - Kozakken Boys, daar heb ik zeker mijn aandeel in gehad. Voor dat deel wil ik dan ook mijn excuses maken', reageert hij in het AD.

'Ik heb me laten uitlokken en dat mag in mijn positie natuurlijk nooit gebeuren. Ook niet, of zelfs niet, als dat uitlokken gebeurt door deze persoon op deze manier. Mijn ontlading had nooit op deze wijze mogen plaatsvinden en dat spijt me dan ook oprecht.'



'Niet te tolereren'

Het duel in de Tweede Divisie tussen Katwijk en Kozakken Boys werd afgelopen zaterdag ontsierd door een opstootje bij de dug-out van Kozakken Boys. Katwijk-speler Robbert Susan kreeg het, in een poging het spel snel te hervatten, aan de stok met Ton Cornelissen.

Daarna ontstond één grote chaos tussen spelers en staf van beide verenigingen. Zowel Susan als Cornelissen kregen rood van scheidsrechter Sander de Brito Roque. Hij besloot het duel tijdelijk stil te leggen. 'Dit was niet te tolereren voor ons', legt de leidsman uit. 'Te zot voor woorden'.



'Niet objectief'

Cornelissen heeft er naar eigen zeggen bewust voor gekozen om zaterdag niet meteen voor de camera te verschijnen om zijn visie op het voorval te geven. 'Dat zou namelijk gezorgd hebben voor een onjuiste schets van hetgeen is gebeurd. In het heetst van de strijd zijn eerste reacties dan ook altijd te gekleurd en vaak niet objectief', zegt hij tegen de krant.

Cornelisse wil zijn spijtbetuiging onderstrepen door een donatie te doen aan het jeugdteam SvSSS Mini's-2 uit Udenhout, zegt hij in de de krant. Hij is de peetoom van één van de spelertjes van dat elftal. Zijn petekind zag live opt tv de beelden van het opstootje en was volgens Cornelisse 'erg geschrokken en bang dat ik werd doodgeslagen'.

LEES OOK: 'Ik praat het niet goed, maar de reactie van Katwijk-speler Susan is menselijk'