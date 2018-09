Politiebureau Ypenburg/Leidschenveen gaat dicht

DEN HAAG - Het Haagse politiebureau Ypenburg/Leidschenveen sluit per 1 januari 2019. Dat zeggen bronnen bij de politie tegen Omroep West. De mensen die aan de Brigantijnlaan werken, verhuizen volgend jaar naar bureau Laak aan de Slachthuislaan in Den Haag.

Volgens politiemensen is het al lange tijd zo dat het rooster op bureau Ypenburg/Leidschenveen niet rond te krijgen is. Collega's van andere bureaus springen daarom regelmatig bij. Vanaf het nieuwe jaar gaat bureau Ypenburg/Leidschenveen dicht.

Politiemensen die in Ypenburg werken, kregen in juni te horen dat het bureau volgend jaar samengaat met bureau Laak. Het personeel verhuist naar de Haagse wijk Laakkwartier en moet vanaf daar de wijken Ypenburg en Leidschenveen bedienen.



Aanrijtijden

'Reken maar uit wat dit gaat betekenen voor de aanrijtijden als we een melding krijgen in Leidschenveen-Noord', zegt een politieman in Ypenburg die anoniem wil blijven. 'Geen politie meer in de wijk, dit slaat in als een bom.'

LEES OOK: