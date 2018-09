Auto brandend teruggevonden na schietincident Zoetermeer

De autobrand in Gouda wordt gelinkt aan het schietincident bij Club Magnum. (Foto: AS Media)

ZOETERMEER - Club Magnum in Zoetermeer is in de nacht van maandag op dinsdag beschoten door iemand in een rode auto. Dat heeft een getuige aan de politie verteld. De auto die vermoedelijk is gebruikt, werd later brandend teruggevonden in Gouda.

Het schietincident was rond 2.45 uur bij de club aan de Van der Hagenstraat in Zoetermeer. Agenten ontdekten meerdere kogelinslagen en hulzen. Vlak na de schietpartij werd er in de omgeving en langs de A12 gezocht naar de rode auto die mogelijk door de dader of daders is gebruikt.

Op de Tesselschadestraat in Gouda werd niet veel later een brandende auto ontdekt. Uit onderzoek is gebleken dat die wagen eind augustus was gestolen. De politie sluit niet uit dat de auto bij het schietincident in Zoetermeer is gebruikt. Getuigen zagen kort na het uitbreken van de brand een andere donkere wagen wegrijden.



Overleg

Burgemeester Charlie Aptroot noemt het 'volstrekt onacceptabel' dat er in zijn stad is geschoten. Hij laat weten dinsdagmiddag nog met de politie en het Openbaar Ministerie in gesprek te gaan om te bekijken welke stappen er moeten worden genomen.

Club Magnum werd in november 2015 door Aptroot gesloten, omdat er volgens hem 'criminele activiteiten' plaatsvonden. Begin dit jaar kreeg de club een nieuwe eigenaar. Sinds maart is Club Magnum weer open. 'Het onderzoek loopt en daarom doen we geen mededelingen over de zaak,' zegt de bedrijfsleider van Club Magnum.