Tas van ziekenhuismedewerker gestolen uit personeelsruimte

DEN HAAG - Na werktijd ontdekt een medewerker van het Haga ziekenhuis aan de Leyweg in Den Haag dat zijn rugtas is verdwenen. Die lag in een afgesloten personeelsruimte. Uit bewakingsbeelden blijkt dat de tas eerder die dag is gestolen.

Dit is een zaak uit het opsporingsprogramma Team West van dinsdag 4 september. Meer zaken zijn hier vinden.

Op donderdagavond 28 juni loopt de verdachte een tijdje door een gang van het ziekenhuis, waar de personeelsruimte aan ligt. Hij is druk aan het bellen en loopt continu heen en weer. Nadat hij even uit beeld is geweest, heeft hij ineens de rugtas van de medewerker bij zich. Daarmee loopt hij het ziekenhuis uit.

Het is niet bekend hoe de man de personeelsruimte binnen is gekomen. Die is afgesloten en alleen toegankelijk voor het personeel. In de tas zaten een portemonnee met verschillende pasjes, een rijbewijs en de jas van de medewerker. De verdachte is duidelijk in beeld gebracht door verschillende camera’s in het ziekenhuis.



Herkent u de man?

Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070

Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000

Tip de politie via WhatsApp: 06-17214856

Of vul het digitale tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem