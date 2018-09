Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Drie vrouwen slachtoffer van mogelijk dezelfde straatrover: ‘Nog steeds heel veel angst’ De verdachte | Beeld: Politie De Dynamostraat in Den Haag | Beeld: Omroep West

DEN HAAG - Drie vrouwen zijn in Den Haag het slachtoffer geworden van een gewelddadige straatroof. In alle gevallen is een ketting van hun nek getrokken. Door de werkwijze en het signalement van de dader, zou het kunnen dat het drie keer om dezelfde man gaat. Bij één van de berovingen is de verdachte gefilmd.

Geschreven door Team West

Opsporingsprogramma op TV West

Dit is een zaak uit het opsporingsprogramma Team West van dinsdag 4 september. Meer zaken zijn hier vinden. Eén van de slachtoffers is een 57-jarige vrouw, die op dinsdag 14 augustus om 12.35 uur door de Dynamostraat loopt. Op de bewakingsbeelden is te zien dat er een man komt aanfietsen. Net buiten beeld valt hij haar aan: ze krijgt een klap op haar achterhoofd en de man trekt aan haar tas. De vrouw verzet zich en dan richt de man zich op een gouden ketting die om haar nek hangt. Ze krijgt een harde klap in haar gezicht en raakt daardoor even buiten bewustzijn. Ze valt op de grond, de man trekt de ketting van haar nek en fietst hard weg. De vrouw blijft gewond achter: ze heeft een verwonding boven haar neus opgelopen.

‘Nog steeds zwart voor mijn ogen’ Het gaat nog niet goed met het slachtoffer. ‘Ik heb nog steeds heel veel angst. Mijn dagelijkse bezigheden worden nog steeds heel erg beperkt. Iets simpels als douchen of naar het toilet gaan durf ik niet alleen. Mijn man moet overal mee naar toe’, zegt de vrouw. ‘Ook heb ik last van duizelingen en hoofdpijn. Van moment tot moment wordt het nog steeds zwart voor mijn ogen.’ ‘Het gaat mij echt niet om de ketting, maar wel om het leed dat mij is aangedaan en de angst waarmee ik moet leven. Ik hoop dat de dader gepakt wordt, omdat ik bang ben dat hij andere vrouwen hetzelfde aandoet. En wie weet neemt hij de volgende keer niet alleen een ketting af, maar meer.’

Nog twee straatroven Op zondag 12 augustus, twee dagen voor de straatroof op de Dynamostraat, is een 71-jarige vrouw ook van achteren benaderd door een man die haar hard sloeg. Dat gebeurde om 15.40 uur op het Helena van Doeverenplantsoen. De man trok hardhandig haar ketting van haar nek en ging er op een fiets vandoor. Op zondag 19 augustus liep een 52-jarige mevrouw om 17.25 uur samen met iemand anders over de Moerweg. Ook zij werd aangevallen door een man op een fiets die hard aan haar ketting trok en haar in haar gezicht stompte. Het lukte de ketting kapot te trekken en hij ging er vandoor.

Mogelijk verband Er zijn een aantal overeenkomsten tussen de drie berovingen. Daarom zou het kunnen dat het drie keer om dezelfde dader gaat, maar dit staat niet vast. De politie hoopt dat iemand de man herkent op de beelden die zijn gemaakt na de straatroof op de Dynamostraat. De verdachte is duidelijk in beeld tijdens zijn vlucht. Vanaf de Dynamostraat is hij de Radarstraat in gefietst.

Herkent u de verdachte? Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070

Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000

Tip de politie via WhatsApp: 06-17214856

Of vul het digitale tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem