Errol Janssen gezocht voor moord op Karel Pronk

DELFT - De politie denkt dat de 51-jarige Errol Janssen begin augustus de crimineel Karel Pronk heeft doodgeschoten in Delft. Janssen staat ook bekend onder de naam Mick van der Laan of Mickey. Omdat hij sinds de moord spoorloos is, heeft de politie in de hoop op tips zijn foto getoond in het opsporingsprogramma Team West. Ook wordt de verdachte op de Nationale Opsporingslijst gezet.

Dit is een zaak uit het opsporingsprogramma Team West van dinsdag 4 september. Meer zaken zijn hier te vinden.

De 60-jarige Karel Pronk werd op dinsdag 7 augustus rond 11.35 uur neergeschoten nadat hij een bezoek had gebracht aan koffiehuis Het Kalf aan het Kalverbos in Delft. Hij liep op dat moment naar zijn geparkeerde motor. Hulpdiensten waren snel ter plaatse, maar Pronk overleed even later aan zijn verwondingen. Later die dag werd een verdachte aangehouden, maar die had niets met de zaak te maken en is weer vrij.

Getuigen vertelden de politie dat de schutter Errol Janssen was. Hij was voor de moord ook in het koffiehuis en is daarna weggereden op een matzwarte Harley Davidson met het kenteken 72-MD-RS en het getal 666 op het achterspatbord.



Hond uitlaten

Janssen is daarna voor het laatst op de motor gezien in de Stalpaert van der Wieleweg in Delft. Even later is hij nog gezien in de Odulphusstraat. Hij liet op dat moment een hond uit. Sindsdien ontbreekt ieder spoor van hem. Ook is zijn Harley Davidson nog altijd niet gevonden. Wie heeft gezien waar die is geparkeerd of naar binnen is gereden, wordt gevraagd om de politie te bellen.

Volgens de politie zou het kunnen dat Errol Janssen naar het buitenland is gevlucht. Wie hem ziet, wordt afgeraden om hem zelf te benaderen, omdat hij mogelijk in het bezit is van een vuurwapen. De politie krijgt graag tips over de huidige verblijfplaats van Janssen.



Tatoeages in gezicht

De verdachte is geboren op 6 maart 1967 en is nu 51 jaar oud. Hij is 1,76 meter lang en heeft een breed en krachtig postuur. Hij heeft meerdere tatoeages, waaronder in zijn gezicht. Daar kan hij veranderingen in hebben aangebracht. Op 7 augustus droeg hij een hesje van motorclub Hells Angels.

De politie weet nog niet wat het motief is voor de moord op Karel Pronk en hoopt daarom op tips. Volgens getuigen is er vlak voor de moord niets bijzonders gebeurd tussen Janssen en Pronk in het koffiehuis. Het zou kunnen dat Janssen in opdracht van iemand anders handelde, zegt de politie.



Reconstructie in Opsporing Verzocht

In Opsporing Verzocht op NPO1 is dinsdagavond een uitgebreide reconstructie te zien van wat er gebeurde op 7 augustus bij koffiehuis Het Kalf in Delft. Ook in die uitzending wordt de foto van Errol Janssen getoond.



Weet u waar Errol Janssen is of heeft u andere informatie?

Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070

Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000

Tip de politie via WhatsApp: 06-17214856

Bel het Team Criminele Inlichtingen 06-57876279

Of vul het digitale tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem