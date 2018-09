Zoetermeer blijft zich verzetten tegen komst islamitische basisschool

ZOETERMEER - Komt er nou wel of niet een islamitische basisschool in Zoetermeer? Bij de Raad van State stonden dinsdag het gemeentebestuur en de islamitische scholenstichting Yunus Emre tegenover elkaar. De gemeente weigert geld vrij te maken voor de scholenstichting. Maar de kans lijkt groot dat de gemeente dat volgend schooljaar alsnog moet doen.

De islamitische scholenstichting Yunus Emre deed in januari van dit jaar een aanvraag bij de gemeente Zoetermeer voor een islamitische basisschool in de stad. Hun verzoek kreeg steun van de minister van Onderwijs, die de Zoetermeerse gemeenteraad opdroeg de Yunus Emreschool op te nemen in het scholenplan.

Maar Zoetermeer weigert geld beschikbaar te stellen voor een schoolgebouw, banken en stoelen. Volgens de gemeenteraad hebben het ministerie en de scholenstichting verkeerde onderzoeksgegevens gebruikt om de behoefte aan en het bestaansrecht van een islamitische basisschool aan te tonen.



Maastricht als voorbeeld

In zo'n onderzoek moet de schoolaanvrager een voorbeeld geven van een vergelijkbare gemeente waar al met succes een basisschool is gevestigd. In het onderzoeksrapport van het ministerie en de scholenstichting werd Maastricht als voorbeeld gebruikt. Daar zit al enkele jaren een goed draaiende islamitische basisschool met ruim 400 leerlingen.

Maar volgens de gemeenteraad is Zoetermeer niet te vergelijken met Maastricht, omdat de Limburgse hoofdstad een regiofunctie heeft en Zoetermeer niet. Bovendien is Zoetermeer volgens de gemeenteraad veel compacter dan Maastricht en daardoor onvergelijkbaar.



Veel leerlingen met moslimachtergrond

De Raad van State leek dinsdag niet onder de indruk van dat argument. Volgens de staatsraad wonen in een compactere stad de leerlingen veel dichter bij de school dan in een dunner bevolkte stad. En dat zou alleen maar een voordeel zijn, omdat de leerlingen niet lang hoeven te reizen.

Bovendien wonen er in Zoetermeer gemiddeld meer leerlingen met een moslimachtergrond. In die zin is er volgens de advocaat van Yunus Emre geen enkele stad te vergelijken met Zoetermeer. 'Als je zo redeneert, is Maastricht nooit geschikt. Daar spreken ze Limburgs, de stad is oud, er komen meer toeristen en er zijn veel meer heuvels.'



'Prima verhouding met de politiek'

'Ik heb goed vertrouwen in een goede afloop', zei Yunus Emre-woordvoerder Abdelsadek Maas na de zitting. Hij denkt dat de politieke weerstand tegen de school snel afneemt als de school eenmaal draait: 'In Den Haag hebben we ook al jaren een prima werkverhouding met de politiek en ambtenaren. Wij zijn een school van de middenweg waar we een geheel Nederlands onderwijstraject aanbieden. Natuurlijk vieren we islamitische feestdagen en hebben we godsdienstles. Maar dat hebben protestante en katholieke scholen ook.'

De uitspraak volgt binnen enkele maanden.

