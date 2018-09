Leraar zit met hand in broek meisje: 4 jaar cel geëist

GOUDA - Het Openbaar Ministerie (OM) eist een celstraf van vier jaar, waarvan tien maanden voorwaardelijk, tegen leraar Julio V. (41). Hij zou op basisschool De Carrousel in Gouda ontucht hebben gepleegd met een 7-jarig meisje. Ook zou hij zijn neefje hebben misbruikt en kinderporno hebben gedownload.

V. werkte als invalkracht op De Carrousel. Hij zou in december 2017 tijdens een les naast het meisje zijn gaan zitten, en met zijn hand in haar broek gezeten hebben. Het meisje vertelde haar moeder 's avonds dat de meester vaker haar billen en plasser had aangeraakt.

De leraar ontkent de ontucht. 'Ik heb nooit fysieke handelingen bij leerlingen verricht, alleen een aai over de bol', vertelde de leraar dinsdag bij de Haagse rechtbank. 'Ik ben geschrokken van haar aantijgingen', zei hij over het verhaal van het meisje. 'Ik weet niet wat er in haar hoofd omgaat.'



Eerder vrijgesproken

De man werkte tot 2015 op een basisschool in Barendrecht, zijn woonplaats. In 2004 was er al eens een rechtszaak tegen hem vanwege grensoverschrijdend gedrag, maar toen werd hij vrijgesproken. Volgens de verdachte werkte hij na zijn ontslag in Barendrecht 2,5 jaar lang als invalkracht op meer dan 25 verschillende basisscholen.

Tijdens de zitting bleek dat hij heel vaak foto's nam van de kinderen in de school en op straat. Daarbij zou hij zijn camera vaak op hun billen gericht hebben. Volgens de man heeft hij de foto's nooit verspreid. 'Ik ben er discreet mee omgegaan.' Hij ontkende dat er een seksuele bedoeling achter zat.



Kinderporno met zeer jonge kinderen

Tijdens de zitting dinsdag bleek dat hij echter wel degelijk gevoelens heeft voor kinderen. Hij haalde maar liefst 174.000 afbeeldingen met kinderporno van internet, met zeer jonge kinderen. Ook bekende de man dat hij een minderjarig neefje, in de leeftijd van 6 tot 8 jaar, heeft misbruikt. Een ander jongen stuurde hij een foto van zijn geslachtsdeel. Maar V. bleef erbij dat hij nooit op een school ontucht heeft gepleegd. 'Het had er tientallen keren kunnen gebeuren, maar het is er nooit gebeurd. Het is op school nooit in mij opgekomen.'

De officier van justitie vond dat er genoeg bewijs is voor de ontucht op basisschool De Carrousel in Gouda. 'Nu, een jaar later, heeft het allemaal nog grote gevolgen voor het meisje', zei de aanklaagster. Volgens de officier van justitie had de leerkracht eerder hulp moeten zoeken. Naast de celstraf van vier jaar, eiste ze ook nog een beroepsverbod tegen de leraar en een verplichte behandeling.



Trots op dochter

De vader van het 7-jarige meisje maakte tijdens de zitting gebruik van zijn spreekrecht. 'Voor ons staat vast dat u onze dochter hebt beschadigd en getraumatiseerd', zei hij. 'We zijn trots op onze dochter, zij heeft eraan bijgedragen dat u nu vast zit.'

De uitspraak is over twee weken.

LEES OOK: Van ontucht verdachte invalleraar ontkent én bekent ontucht