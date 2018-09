Politie laat verdachten van bedreiging Delft vrij

Over de identiteit van de verdachten is nog niets bekend. (Foto: District8)

DELFT - De drie mannen die maandagavond in Delft werden aangehouden omdat ze betrokken zouden zijn geweest bij een gewapende bedreiging, zijn weer vrijgelaten. Volgens de politie had het drietal niets met de zaak te maken.

Aan het begin van de avond deden agenten een inval in een huis in de Delftse Van Beresteynstraat. Een anonieme melder zei dat daar drie mensen zouden zijn bedreigd door iemand met een vuurwapen. Eenmaal in het huis bleek er niemand aanwezig te zijn.

Een paar uur later zag de politie een auto rijden die mogelijk betrokken was bij de bedreiging, met daarin drie mannen. Met getrokken wapens hebben agenten de inzittenden aangehouden. In de wagen werd geen vuurwapen gevonden en ook de anonieme melder kon niet worden achterhaald. De drie verdachten zijn daarop weer vrijgelaten.