Taalbus tegen laaggeletterdheid: 'Laat je schaamte achterwege' Dick Voogd (r) voor de Taalbus van Stichting Lezen & Schrijven | Foto: Omroep West

DEN HAAG - In Nederland zijn er 2,5 miljoen mensen van 16 jaar en ouder die moeite hebben met lezen, schrijven en rekenen. De Stichting Lezen & Schrijven rijdt daarom deze week - de Week van de Alfabetisering - door het land met een taalbus om aandacht voor dit probleem te vragen. De start was dinsdagochtend in Den Haag.

In de bus zitten taalambassadeurs: mensen die zelf geholpen zijn met lezen en schrijven. Eén van hen is de 56-jarige Dick Voogd. Hij hield jaren verborgen dat hij niet goed kon lezen en schrijven. 'Een jaar of elf geleden ben ik teruggegaan naar school', vertelt Voogd. 'En inmiddels schrijf ik gedichten.' Als taalambassadeur probeert Voogd samen met Stichting Lezen & Schrijven begrip te kweken voor laaggeletterdheid, bijvoorbeeld bij instanties. 'Dat is ontzettend belangrijk', zegt Geke van Velzen, directeur Stichting Lezen & Schrijven. 'Een deurwaarder bijvoorbeeld, krijgt regelmatig te maken met mensen die laaggeletterd zijn. Zo iemand moet weten hoe daarmee om te gaan.'

'Vooral laaggeletterdheid onder autochtonen' De stichting hoopt met deze actie ook misvattingen over laaggeletterdheid uit de wereld te helpen. 'Veel mensen denken dat laaggeletterdheid vooral voorkomt onder mensen met een allochtone achtergrond', zegt Van Velzen. 'Dat is niet waar.' Volgens Stichting Lezen & Schrijven is meer dan de helft van de analfabeten in Nederland autochtoon. Juist in die groep wil de stichting het taboe rondom laaggletterdheid doorbreken. Het advies van Voogd aan hen luidt dan ook niet voor niets: 'Laat vooral je schaamte achterwege'.