Haagse politie: 'We laten aangiftes liggen en de roosters komen niet rond'

DEN HAAG - Zo'n 130 Haagse politiemensen voerden dinsdag actie in de binnenstad. Ze zijn de hoge werkdruk en het personeelstekort zat. 'Het loopt ons over de schoenen en het wordt de komende jaren alleen maar erger. De planning krijgt het rooster amper rond en er blijven aangiftes liggen', zeggen bezorgde politiemensen.

Rechercheurs uit Den Haag vertellen dat er te weinig mensen zijn om alle aangiftes te behandelen die binnenkomen. 'Veel internetaangiftes komen op de plank terecht. Marktplaatsfraude bijvoorbeeld, dat is veel uitzoekwerk, daar hebben we gewoon geen tijd voor. We gaan alleen nog aan de slag met geweldszaken.'

Wijkagenten die actie voeren vertellen dat ze steeds minder in de wijk zijn. 'De roosters voor de noodhulp zijn zo krap, dat wij ook op de surveillance-auto worden ingezet. Ook tijdens evenementen moeten we komen opdraven, anders is er te weinig personeel.'



Keuzes maken

Een agent die in de Haagse binnenstad werkt, vertelt dat ze in het weekend en in de avond niet kunnen reageren op sommige meldingen: 'Burenruzies, vernielingen: als er geen grote spoed is dan zeggen we dat we niet kunnen komen. We moeten keuzes maken.'

Tientallen Haagse agenten klagen over de onderbezetting op de bureaus. 'We moeten dagelijks overwerken. Er wordt steeds vaker gevraagd of we een extra weekenddienst kunnen draaien. Maar het houdt een keer op. Ik wil wel mijn gezin blijven zien.'



Niemand deed iets

Het personeelstekort wordt veroorzaakt doordat er amper nieuwe aanwas is en veel oudere politiemensen gaan de komende jaren met pensioen. 'Ze zagen dit al lang geleden aankomen, maar niemand deed iets. Nu duurt het zeker vier jaar voordat er nieuwe agenten zijn opgeleid', zegt een actievoerder.

Over de nieuwe collega's die aangenomen worden, zegt een politieagente: 'Zij worden meteen in het diepe gegooid. Springers, overvallen, grof geweld... Ze komen het allemaal in hun eerste weken tegen. Natuurlijk zijn ze hiervoor opgeleid, maar we moeten ze wel begeleiden en daar is geen tijd voor.'



Gaat niet om salaris

Veel dienders zijn het zat: 'Het is de afgelopen jaren slechter en slechter geworden. Het gaat me niet om het salaris. Ik kan mijn werk gewoon niet meer goed doen. Het loopt ons over de schoenen en het wordt alleen maar erger.'

LEES OOK: Actie politie: centrum Den Haag tijdelijke 'gevarenzone'