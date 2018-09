Deel dit artikel:













Huizen ontruimd na gaslek Den Haag Het gaslek ontstond tijdens werkzaamheden op de Kempstraat in Den Haag | Foto: Regio15

DEN HAAG - Op de Kempstraat in Den Haag is dinsdagmiddag tijdens werkzaamheden een gaslek ontstaan. Uit voorzorg is een aantal huizen ontruimd, zegt een woordvoerder van de brandweer. Rond 15.15 uur hebben monteurs van Stedin het lek gestopt.

Er zijn naar schatting zes huizen ontruimd, laat de woordvoerder weten. De huizen worden op dit moment gecontroleerd door de brandweer. De bewoners konden 15.30 uur hun huis weer in.



Het gaslek is ontstaan tijdens graafwerkzaamheden in de straat.