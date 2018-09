Politie en OM maken identiteit moordverdachte Karel Pronk bekend

DELFT - De politie en het Openbaar Ministerie (OM) weten wie de vermoedelijke schutter is van de moord op Karel Pronk, vorige maand in Delft. Zijn identiteit wordt dinsdagmiddag om 17.00 uur bekendgemaakt in het opsporingsprogramma Team West van Omroep West.

De 60-jarige Pronk werd op dinsdag 7 augustus doodgeschoten bij koffiehuis Het Kalf op het Kalverbos in Delft. Dankzij camerabeelden en getuigenverklaringen denken de politie en het OM zeker te weten wie de schutter is geweest. De verdachte is voortvluchtig en daarom is besloten het publiek om hulp te vragen.

Nadat de naam en de foto van de verdachte zijn getoond in Team West wordt de man ook op de nationale opsporingslijst gezet. Ook Opsporing Verzocht besteedt dinsdagavond aandacht aan de zaak, met onder meer een uitgebreide resconstructie.



Celstraf

Karel Pronk was een beruchte crimineel in Delft. In 1991 werd hij veroordeeld voor het regelen van de moord op een Rijswijkse tuinder. Pronk zweeg in de rechtszaal over de zaak, maar hij kreeg toch een gevangenisstraf van twintig jaar.

De topcrimineel ontsnapte uit de gevangenis in Haarlem, waarbij hij werd geholpen door zijn zwager Fried Friebel. Hun verhouding bekoelde en toen Friebel zelf werd doodgeschoten in 2007 dook de naam Karel Pronk op. Hij heeft altijd ontkend betrokken te zijn geweest bij de dood van zijn zwager.