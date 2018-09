Club Magnum moet na schietpartij maand dicht

ZOETERMEER - Club Magnum moet dertig dagen dicht. Dat heeft burgemeester Charlie Aptroot dinsdag besloten. Het besluit volgt op de beschieting van de club aan de Van der Hagenstraat in Zoetermeer in de nacht van maandag op dinsdag.

De melding over het schietincident kwam rond 3.00 uur binnen bij de politie. Niemand raakte gewond. In de toegangsdeur van de club zouden tien kogelgaten zitten.

Vlak na de schietpartij werd er in de omgeving en langs de A12 gezocht naar een rode auto die mogelijk door de dader of daders is gebruikt. In Gouda werd later een brandende auto ontdekt. De politie sluit niet uit dat de auto bij het schietincident in Zoetermeer is gebruikt.



'Volstrekt onacceptabel'

Burgemeester Charlie Aptroot noemde het 'volstrekt onacceptabel' dat er in zijn stad is geschoten. Dinsdagmiddag besloot hij dat de club dertig dagen dicht moet.

Club Magnum werd in november 2015 ook al door Aptroot gesloten, omdat er volgens hem 'criminele activiteiten' plaatsvonden. Begin dit jaar kreeg de club een nieuwe eigenaar. Club Magnum was pas sinds maart weer open.