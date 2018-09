Bijna helft van Haagse populieren wordt gevaarlijk

DEN HAAG - Bijna veertig procent van de Haagse populieren is in slechte staat. Binnen twee jaar moeten ze worden vervangen omdat ze anders een gevaar vormen voor de veiligheid. Het gaat om ruim 2.228 bomen. En de rest van het populierenbestand is ook niet echt gezond. Nog eens 1.567 moeten worden gesnoeid en op termijn ook verdwijnen. De bedoeling is dat elke populier vervangen wordt door een nieuwe boom.

'Ik schrok er zeker van', zegt Leendert Koudstaal die al 40 jaar bij de gemeente Den Haag als bomendeskundige werkt. ' Dat het er zoveel zouden zijn hadden we niet voorzien. Populieren zijn na de oorlog massaal geplant in de grote steden om snel een groen beeld te krijgen, want populieren groeien snel. Maar ze hebben één hele vervelende eigenschap; ze zijn altijd geselecteerd op de stammen om daar klompen van te maken. Er is nooit nagedacht over takken, en die waaien er nu massaal uit.' Het is niet alleen een probleem in Den Haag, maar ook in de rest van het land.

Wethouder Richard de Mos zegt niet het risico te willen lopen dat iemand een boom of tak op zijn hoofd, huisdier of bezittingen krijgt. De bewoners in de wijken met slechte populieren mogen kiezen van de wethouder: of een andere boom óf de populier waarbij de bladeren en takken af zijn gezaagd.' De wethouder gaat verschillende wijken langs om met de bewoners het probleem met de populieren te bespreken en om eventueel een ander boomsoort uit te kiezen die het langer volhoud dan de populier.