Palingrokerij snel weer open na brand: 'Niet bij de pakken neerzitten'

ROELOFARENDSVEEN - Ze zijn nog aan bekomen van de schrik bij palingrokerij Van Veen in Roelofarendsveen. Maar heftig was het afgelopen zondag wel toen er brand uitbrak in de rokerij aan de Noordkade. Eigenaar Sjors van Veen heeft ondertussen alle moed verzameld en is dinsdag druk bezig met de heropbouw van zijn zaak.

De brand zou zijn ontstaan door kortsluiting van een koelkast. 'Ik was op dat moment niet aanwezig maar mijn ouders wel, die wonen in het huis naast de rokerij', vertelt Sjors van Veen.

'De hond begon zo raar te doen', vertelt Rita van Veen, de moeder van Sjors. 'We liepen naar buiten om te kijken wat er aan de hand was en toen zagen we vuur uit de rokerij komen. Ik heb mijn man nog nooit zo in paniek gezien. Doodeng vond ik het, omdat hij hartpatiënt is. Gelukkig was de brandweer er heel snel. En konden ze het vuur blussen.'



Snel een ‘rokie doen’

'De mensen van de verzekering zijn langs geweest en die hebben gezegd dat het hele gebouw gestript moet worden', zegt de palingroker. 'Gelukkig zijn we goed verzekerd en kunnen we snel beginnen, want ik ga echt niet bij de pakken neerzitten.'

Volgens Van Veen zijn de rookkasten niet beschadigd. Hij hoopt zo snel mogelijk te beginnen om alles in de rokerij weer te herstellen. 'Als alles goed gaat gaan we vrijdag weer open, maar dan in een ruimte naast de rokerij, en kunnen we weer een rokie doen', aldus de palingroker.

