West Wekker: Bewoners Moerweg op gesprek en ruzie over parkeerplaatsen Het Haagse stadhuis.

DEN HAAG - Goedemorgen! Bewoners van de Moerweg in Den Haag gaan vanochtend op gesprek in het stadhuis. Twee Hagenaars die zich voordeden als agenten staan voor de rechter. En ruzie over parkeerplaatsen bij een café. Dit is de West Wekker!

Wat kan je woensdag verwachten?

Omwonenden van de Moerweg in Den Haag hebben een brief gekregen over een onderhoudsproject aan de Moerweg. De asfaltlaag wordt vernieuwd. Maar de weg gaat ook terug van vier naar twee banen. En dat is wat de bewoners en Groep De Mos zorgen baart.

Twee mannen die zich in juni van dit jaar voordeden als agenten tegenover een andere weggebruiker staan voor de rechter.

En de eigenaren van café De Laak in Den Haag zijn boos omdat bouwvakkers hun parkeerplaatsen zouden gebruiken als pleisterplaats. Het café wil nu dat de gemeente de parkeerplaatsen gaat herstellen.



Het weer : Er zijn perioden met zon, maar opnieuw ook enkele (onweers)buien. De temperatuur loopt op tot zo'n 25 graden. Dit moet je nog weten!

Agenten voerden gisteren al massaal actie in Den Haag. Vandaag gaan ze het centrum van Amsterdam 'afsluiten', Treinreizigers die vanaf Amsterdam CS de binnenstad in lopen komen de agenten deze ochtend tegen.

Voorafgaand aan het debat in de Tweede Kamer over de toekomst van Stef Blok, minister van Buitenlandse Zaken, vliegt er een vliegtuig met een spandoek. Daarop staat dat Blok de eer aan zichzelf moet houden en moet opstappen.

En in Rotterdam varen de eerste schepen voor de 41e editie van de Wereldhavendagen binnen in de haven van Rotterdam. De indrukwekkende Svanen, 102 meter hoog, vaart tussen 12.00 en 13.00 als een van de eersten de haven in.