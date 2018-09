Deel dit artikel:













Bewoners reageren gelaten op verdwijnen van duizenden bomen Omwonenden krijgen uitleg over de toestand van hun bomen (foto: Omroep West)

DEN HAAG - Bewoners van het Statenkwartier in Den Haag reageren gelaten op de plannen van de gemeente om duizenden populieren te kappen in de stad. Dinsdagavond was er een informatieavond. Er kwamen enkele tientallen bewoners op af.

De populieren zijn uit hun krachten gegroeid en daarom worden ze gevaarlijk, blijkt uit onderzoek van de gemeente. Wethouder De Mos trekt de komende tijd de stad door om de bevindingen toe te lichten. Voor de bomen die niet meer te redden zijn, komen andere exemplaren terug. Soms kan een boom gered worden als hij enorm wordt gesnoeid. Bewoners hebben dan de keus: een nieuwe boom, of een zwaar gesnoeide boom in de straat.





