Stevige regen- en onweersbuien trekken over de regio

REGIO - Verschillende delen van de regio zijn woensdagochtend gewekt door flinke plensbuien en harde knallen. Het KNMI heeft code geel afgegeven voor het zuidwesten en westen van het land en waarschuwt voor lokaal hevige neerslag.

Onder meer Alphen aan den Rijn, Leiden en Gouda hebben woensdagochtend last van de overtrekkende buien. Volgens Omroep West-weerman Huub Mizee is er in Gouda dinsdag- op woensdagnacht liefst 36 milimeter regen gevallen. Ook zouden delen van Alphen zonder stroom zitten door blikseminslagen.



Ook Rijkwaterstaat waarschuwt voor de pittige onweersbuien waar we woensdagochtend mee te maken hebben. Door het weer zijn files onvermijdelijk en is de kans op een ongeluk groter. Vooral de A12 tussen Den Haag en Utrecht ondervond veel hinder.