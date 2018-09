Deel dit artikel:













'Verkrachting Willie Dille vastgelegd op foto's' Willie Dille (Foto: Gemeente Den Haag)

DEN HAAG - De verkrachting van het overleden PVV-raadslid Willie Dille is vastgelegd op foto's. Dat zegt collega-raadslid Karen Gerbrands in een interview met De Telegraaf. Verder zegt Gerbrands dat ze het er niet mee eens is dat er geen onderzoek van justitie komt naar de verkrachtingszaak. Ook zegt ze dat het een leugen is van de Haagse burgemeester Pauline Krikke dat die niet wist waarom Dille geen aangifte wilde doen. Volgens Gerbrands wist de burgemeester dat wel.