Te Werve wijkt voor bekerduel tegen Ajax uit naar Noordwijk

RIJSWIJK - Het KNVB-bekerduel tussen Te Werve en Ajax gaat gespeeld worden op het sportpark van voetbalvereniging Noordwijk. De tweedeklasser uit Rijswijk moet uitwijken omdat het eigen sportpark niet aan de eisen voldoet.

Te Werve heeft in eerste instantie wel gekeken naar de mogelijkheden om het duel op eigen terrein af te werken. 'Maar al snel bleek dat dit om veiligheidsredenen geen haalbare kaart was. Vervolgens is er serieus gekeken naar een alternatieve locatie in de gemeente Rijswijk, maar ook hier zaten op meerdere vlakken flink wat haken en ogen aan, onder meer ten aanzien van veiligheid en infrastructuur', zegt de club in een verklaring op Facebook.

Uiteindelijk is Te Werve uitgekomen bij Noordwijk, dat haar sportpark ter beschikking stelt. 'Het bestuur van Noordwijk neemt deze uitdaging graag aan en heeft een ruime ervaring in het organiseren van dit soort wedstrijden.' De wedstrijd tegen Ajax wordt op woensdag 26 september om 20.45 uur gespeeld.

