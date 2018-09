'We gaan vol goede moed door', Schilderswijk Moeders vieren jubileum ondanks subsidieperikelen

DEN HAAG - Het is feest bij de Schilderswijk Moeders. Ze bestaan vijf jaar en dat wordt deze woensdag uitgebreid gevierd. De Schilderswijk Moeders zijn zeventien getrainde vrijwilligsters uit de Schilderswijk die andere vrouwen in de wijk hulp bieden en activiteiten met hen ondernemen. Bijna duizend vrouwen uit de Schilderswijk die nauwelijks buiten kwamen, zijn door het project de afgelopen vijf jaar uit hun isolement gehaald.

'Deze dag staat in het teken van de Schilderswijk Moeders zelf', benadrukt projectleider Dée Werter. 'We hebben een heel programma samengesteld waarbij er alle ruimte is om de Schilderswijk Moeders echt te leren kennen en met hen in gesprek te gaan. We vieren dit jubileum met heel veel organisaties, mensen en de politiek. We hebben echt iedereen uitgenodigd.'

Het project werd vijf jaar geleden gestart nadat de gemeente signalen had gekregen dat veel vrouwen in een isolement leven in de wijk. 'Daarnaast werden de vrouwen niet in hun kracht gebruikt. Hun talenten werden niet genoeg ingezet.'

Onmisbaar





Volgens Werter hebben de Schilderswijk Moeders hun nut de afgelopen jaren dubbel en dwars bewezen. Volgens haar zijn ze onmisbaar. 'Ik hoop dat we de komende jaren nog veel meer vrouwen kunnen helpen en 'Moeder' kunnen laten worden. Dat er nog meer rolmodellen komen in de wijk en we erkend worden als een soort organisatie vanuit de hulpverlening.'

Of het project nog lang kan doorgaan, is echter de vraag. In april gaf de nieuwe gemeenteraad aan dat de kans groot is dat de subsidie voor het project per 2019 stopt. De afgelopen jaren kregen de Schilderswijk Moeders subsidie van de gemeente uit het potje voor de wijkaanpak. Nu de geldstroom mogelijk opdroogt zijn de 'Moeders' een handtekeningenactie begonnen.



'We gaan vol goede moed door'

'Het is nog steeds niet bekend of dat doorgaat', vertelt Werter. 'Maar we gaan vol goede moed door. We gaan er niet vanuit dat we stoppen, maar we wachten nog op antwoord van de gemeente Den Haag.'