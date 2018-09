Bliksem ingeslagen in Alphen, veel wateroverlast in regio

ALPHEN AAN DEN RIJN - Plensbuien, harde knallen en flinke bliksemschichten. Woensdagochtend trok er behoorlijk noodweer over de regio en met name boven Alphen aan den Rijn ging het urenlang flink tekeer. De politie kreeg daar verschillende meldingen van blikseminslagen.

De bliksem kwam onder andere terecht in een schoorsteen in de Van Eeghenstraat. Door de inslag brak de schoorsteen voor een deel af, maar er was geen sprake van brand. De brandweer heeft de zwartgeblakerde schoorsteen van het dak afgehaald.

Ook op andere plekken in Alphen heeft het onweer flink huisgehouden. Zo moest de brandweer naar de Jongkindt Coninckstraat, waar de bliksem insloeg in een woning. De kleine brand die in de meterkast ontstond werd door de brandweer snel geblust. Ook is er in dezelfde straat een boom geraakt door de bliksem.



Wateroverlast

Naast brandmeldingen en blikseminslagen zegt de brandweer dat de hele regio ook last heeft van wateroverlast. 'Van Boskoop, tot Driebruggen en Schoonhoven, overal zien we meldingen van wateroverlast, waarschijnlijk door de grote hoeveelheid regen in korte tijd', zegt een woordvoerder van de brandweer.



De onweersbuien boven Alphen woensdagochtend:



