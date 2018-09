Veel blikseminslagen in Alphen, wateroverlast in regio

ALPHEN AAN DEN RIJN - Plensbuien, harde knallen en flinke bliksemschichten. Woensdagochtend trok er behoorlijk noodweer over de regio en met name boven Alphen aan den Rijn ging het urenlang flink tekeer. De politie kreeg daar verschillende meldingen van blikseminslagen.

De bliksem kwam onder andere terecht in een schoorsteen in de Van Eeghenstraat. Door de inslag brak de schoorsteen voor een deel af, maar er was geen sprake van brand. De brandweer heeft de zwartgeblakerde schoorsteen van het dak afgehaald.

De bewoners zijn inmiddels van de schrik bekomen, maar hebben veel schade. 'We hebben denk ik wel voor duizend euro schade. Zo is de kachel kapot, hebben we geen warm water en zijn er vier tv's kapot', zegt een bewoner.



Kapotte wasmachine

Ook op andere plekken in Alphen heeft het onweer flink huisgehouden. Zo moest de brandweer naar de Jongkindt Coninckstraat, waar de bliksem insloeg in een woning. De kleine brand die in de meterkast ontstond werd door de brandweer snel geblust. Ook is er in dezelfde straat een boom geraakt door de bliksem.

Tijdens de inslag was één bewoner thuis. Uit voorzorg waren de stekkers uit de elektrische apparaten getrokken, maar de meterkast is er uitgeknald en de wasmachine is kapot. De schoonvader van één van de bewoners was er niet bij tijdens de inslag, maar kwam meteen daarna: 'Ik heb geen idee wat de totale schade is. De wasmachine is in ieder geval stuk. Maar gelukkig zijn mijn zoon, mijn schoondochter en kleinkinderen veilig.'



Brand in brandweerkazerne en restaurant

Bij een brand in een meterkast in Aarlanderveen was de brandweer wel heel snel ter plaatse, want dat was namelijk in hun eigen kazerne in Aarlanderveen. Ook in het dak ontstond een kleine brand. De brandweermannen hebben het vuurtje snel zelf kunnen blussen.



In restaurant Sari Djawa aan de Gouwsluisseweg in Alphen is ook brand uit gebroken in de meterkast. Ook hiervan vermoedt de brandweer dat een blikseminslag de oorzaak is geweest. De molen die met het restaurant is verbonden heeft geen schade opgelopen.



Wateroverlast

Naast brandmeldingen en blikseminslagen zegt de brandweer dat de hele regio ook last heeft van wateroverlast. 'Van Boskoop, tot Driebruggen en Schoonhoven, overal zien we meldingen van wateroverlast, waarschijnlijk door de grote hoeveelheid regen in korte tijd', zegt een woordvoerder van de brandweer.



Volgens Omroep West-verslaggever Renske van der Zalm is het rond Boskoop een groot waterballet. Noodpompen pompen daar het water uit de polders naar de Gouwe.



De onweersbuien boven Alphen woensdagochtend:



