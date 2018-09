Iconische vuurtoren 'in condoompje geschoven' voor renovatiewerkzaamheden

DEN HAAG - De 49 meter hoge vuurtoren op Scheveningen krijgt een grote opknapbeurt. Dat was hoog nodig, want de kenmerkende donkerrode kleur werd langzaam roze. Het iconische bouwwerk staat nu in de steigers. Op 1 oktober moeten de werkzaamheden klaar zijn.

De knalrode vuurtoren werd in 1875 opgeleverd. Het markante bouwwerk staat op een paar honderd meter van de kustlijn. Maar nu is hij onherkenbaar. De vuurtoren staat volledig in de steigers. Daar omheen zit wit knipfolie. 'Alsof-ie in een condoompje is geschoven', constateert verslaggever Maikel Coomans ter plaatse.

De werkzaamheden houden oud-visser Nico Pronk bezig. Hij geeft regelmatig rondleidingen bij de vuurtoren en heeft een band met het gebouw. 'Als je in het najaar aan het vissen was, kon je deze vuurtoren altijd herkennen vanwege zijn eigen karakter. Dan dacht ik: hee, daar liggen mijn vrouw en kinderen te slapen. Dat voelde heel fijn.' Op zijn 43e stopte Pronk met varen. 'Toen ben ik varend ambtenaar geworden tot mijn zestigste en ben ik hier rondleidingen gaan geven. Dat doe ik nu zo'n twintig jaar. Deze toren bleef dus het middelpunt van mijn leven.'



Schutkleur

De toren is in de loop van de jaren diverse keren overgeschilderd, weet Pronk. 'Iedere keer ging een hele dikke laag verf er overheen. In de oorlog heeft hij zelfs een schutkleur gekregen. Zwart-wit, meen ik.'

Nu staat het gietijzeren bouwwerk voor een grondige renovatie. 'Door middel van zandstralen gaan wij oude verflagen en roest verwijderen en alles wat we verder tegenkomen', legt een van de werklieden van Siltech uit. 'We zetten hoge druk op het ijzer. Zo wordt het helemaal kaalgespoten.'



Zuurstokroze

Het is de bedoeling dat de werkzaamheden 1 oktober klaar zijn. Pronk denkt dat dit lastig wordt, maar daar kan de woordvoerder van Siltech geen uitspraak over doen. 'Dat moet blijken. Ik denk wel dat het behoorlijk roestig is onder de verflagen. We gaan deze woensdag proefstralen en bekijken hoeveel meter we kunnen doen per dag.'

Pronk zal blij zijn als het bouwwerk in plaats van zuurstokroze weer vuurrood is. 'Iedereen viel erover hoe slecht de vuurtoren eruit zag. Nu wordt hij helemaal gestript, schoongespoten en geverfd. Ons monument van Scheveningen komt er weer prima uit te zien.'



Appartementencomplex

Wat hem wel nog zorgen baart, zijn de plannen voor een hoog appartementencomplex naast de toren. Daar moet Pronk niet aan denken. 'We hebben op Scheveningen drie monumenten: het Kurhaus, de Pier en deze vuurtoren. Die moeten voor de bezoekers goed zichtbaar blijven. Dit moet je niet verschuilen achter een appartementencomplex.'