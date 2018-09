Politie krijgt ruim 20 tips binnen over moordverdachte Errol Janssen

DELFT - Er zijn ruim twintig tips binnengekomen over de 51-jarige Errol Janssen. Dat meldt de politie. Janssen wordt gezocht omdat de politie denkt dat hij begin augustus de crimineel Karel Pronk heeft doodgeschoten in Delft.

Janssen staat ook bekend onder de naam Mick van der Laan of Mickey. Omdat hij sinds de moord spoorloos is, heeft de politie in de hoop op tips zijn foto getoond in het opsporingsprogramma Team West. Ook is de verdachte op de Nationale Opsporingslijst gezet.



Harley Davidson

De 60-jarige Karel Pronk werd op dinsdag 7 augustus rond 11.35 uur neergeschoten nadat hij een bezoek had gebracht aan koffiehuis Het Kalf aan het Kalverbos in Delft. Hij liep op dat moment naar zijn geparkeerde motor. Hulpdiensten waren snel ter plaatse, maar Pronk overleed even later aan zijn verwondingen. Later die dag werd een verdachte aangehouden , maar die had niets met de zaak te maken en is weer vrij

Getuigen vertelden de politie dat de schutter Errol Janssen was. Hij was voor de moord ook in het koffiehuis en is daarna weggereden op een matzwarte Harley Davidson met het kenteken 72-MD-RS en het getal 666 op het achterspatbord.

De verdachte is geboren op 6 maart 1967 en is nu 51 jaar oud. Hij is 1,76 meter lang en heeft een breed en krachtig postuur. Hij heeft meerdere tatoeages, waaronder in zijn gezicht. Daar kan hij veranderingen in hebben aangebracht. Op 7 augustus droeg hij een hesje van motorclub Hells Angels.

LEES OOK: Moord Karel Pronk overtreffende trap in serie geweldsincidenten Delft