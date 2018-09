Deel dit artikel:













PVV’er Gerbrands niet bij bijeenkomst over dood Willie Dille PVV-fractievoorzitter Karen Gerbrands | Foto: Gemeente Den Haag

DEN HAAG - PVV-fractievoorzitter Karen Gerbrands is niet bij de bijeenkomst waar alle fractievoorzitters uit de Haagse raad met elkaar spreken over de dood van PVV-raadslid Willie Dille. Woensdagavond komen op uitnodiging van burgemeester Krikke alle fractievoorzitters achter gesloten deuren bij elkaar voor een eerste gedachtenwisseling over de gebeurtenissen in het afgelopen zomerreces. Ondanks een eerdere toezegging haakt de PVV toch af.

Tijdens de bijeenkomst willen de fractievoorzitters spreken over de manier waarop de raad verder moet na de dramatische zelfmoord van Willie Dille. Twee dagen voor haar zelfgekozen dood plaatse Dille een video op facebook waarin ze zei dat ze is ontvoerd, mishandeld en verkracht door een groepje moslims. Ex-PVV'er Arnoud van Doorn zou hier volgens haar achter hebben gezeten. Hij ontkent elke betrokkenheid. Het fractievoorzittersoverleg was aanvankelijk een week eerder gepland maar burgemeester Krikke verzette het overleg, zodat ook de PVV erbij zou kunnen zijn. Toch komt PVV-fractievoorzitter Karen Gerbrands niet. Dat heeft ze besloten na een gesprek dat ze dinsdag had met burgemeester Krikke.

Groepstherapie 'Het was in eerste instantie wel de bedoeling om te gaan', legt een PVV-woordvoerder uit. 'Maar naar aanleiding van haar gesprek met de burgemeester gistermiddag heeft Karen besloten niet aanwezig te zijn bij het fractievoorzittersoverleg vanavond.' 'Reden hiervoor is dat het een soort groepstherapie wordt over wat er met Willie is gebeurd en hoe iedereen en de PVV in het bijzonder zich daarbij voelt. Daar heeft ze helemaal geen zin in en geen behoefte aan. Karen wil wel een-op-een in gesprek gaan met ieder die dat wil,' aldus de woordvoerder. Arnoud van Doorn zegt wel bij het fractievoorzittersoverleg te zijn.