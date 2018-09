Deel dit artikel:













Man mishandeld en beroofd door drietal Foto: Politie

RIJSWIJK - Een 19-jarige man is dinsdagavond mishandeld en beroofd in de Doctor. H. Colijnlaan in Rijswijk. Dit gebeurde rond 23.45 uur. Het slachtoffer moest zich laten behandelen in een huisartsenpost.

De drie verdachten kwamen op hem af toen de 19-jarige Rijswijker in de Huis te Landelaan liep, op de hoek bij de Generaal Spoorlaan vlakbij zwembad De Put. Ze gingen er vandoor met zijn tas en jas. Gewaarschuwde agenten gingen in de omgeving op zoek naar de verdachten, maar zagen hen niet meer. De politie vraagt getuigen zich te melden.

Signalement De drie verdachten worden ongeveer 20 jaar oud geschat. Ze droegen allemaal een gekleurde heuptas. Twee verdachten waren helemaal in het donker gekleed. Een van die twee droeg een muts, de andere man is licht getint. De derde verdachte had een zwart trainingsjack aan en droeg rode schoenen.