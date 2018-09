Scala College over 'heftig' mesincident: 'We wisten niets van eerdere confrontaties'

ALPHEN AAN DEN RIJN - 'Dit was een heel vervelende samenloop van omstandigheden. Heel heftig.' Zo blikt de vestigingsdirecteur van het Scala College in Alphen aan den Rijn terug op het incident waarbij een man met twee messen het schoolplein opliep. 'We hebben hier allemaal last van gehad.'

Alphenaar Ramon M. bedreigde op dinsdag 6 maart leerlingen van het Scala College aan de Diamantstraat in Alphen aan den Rijn bedreigde. Scheldend liep hij het schoolplein op, met twee messen in zijn handen. M. woonde op dat moment in een project voor begeleid wonen, naast de middelbare school.

Dinsdag is M. door de rechtbank veroordeeld tot drie maanden cel. Volgens de rechter was er al langer sprake van 'spanning en confrontaties' tussen de 45-jarige Alphenaar en een groep jongens van het Scala College. Iets wat M. zelf ook al aangaf, maar waarvan vestigingsdirecteur Antonella Carletti in maart zei dat ze zich daar niet in herkende.



Wij waren ons van geen kwaad bewust Antonella Carletti – vestigingsdirecteur Scala College

'En daar sta ik nu nog steeds achter', licht Carletti een dag na de uitspraak van de rechter toe. 'En hoe komt dat? Die jongens zaten bij ons op school, maar zijn óók inwoners van de wijk waar de school staat en waar deze meneer woonde. En tijdens schooltijd hebben er geen incidenten plaatsgevonden.'

Carletti vindt het belangrijk om dit extra te benadrukken. 'Want wij spelen er geen rol in als er 's avonds iets gebeurt terwijl de school dicht is. Het is dan extra vervelend dat er wordt gerefereerd naar de school, maar wij zijn nooit op de hoogte gebracht dat er incidenten hebben plaatsgevonden. Wij waren ons van geen kwaad bewust over wat er speelde tussen deze twee partijen.'



'Geen partij'

Tóch escaleerde het conflict op het terrein van de school. 'Maar wij zijn geen partij in het conflict dat al speelde', zegt de directeur herhaaldelijk. 'Er waren blijkbaar spanningen tussen jongens die in de wijk wonen - en toevallig op onze school zaten - met iemand die naast onze school woonde.'

Carletti snapt daarom niet dat de spanningen buiten schooltijd niet al eerder werden aangepakt door bijvoorbeeld de politie of de gemeente. Een politiewoordvoerder kon daar woensdag niet op reageren.



Korte lijntjes

De directie van het Scala College had het wél graag willen weten als er iets buiten schooltijd was gebeurd. 'Ook al hebben we als school geen verantwoordelijkheid over wat er dan allemaal speelt', stelt Carletti. Volgens haar is het hoe dan ook belangrijk om korte lijntjes met elkaar te hebben en te houden.

Inmiddels is het nieuwe schooljaar begonnen. De betrokken leerlingen zijn allemaal geslaagd en zitten nu op een andere school. Eén van hen moet zich later deze maand nog wel voor de rechter verantwoorden, omdat Ramon M. aangifte van mishandeling tegen hem heeft gedaan.



'Positieve manier'

De vestigingsdirecteur is niet bang dat een soortgelijk incident nog eens zal gebeuren. 'Het is een mooie en gave school. Het is hier veilig en er hangt een goede sfeer.' En daar blijft de school zich voor inzetten. Ook naar de omgeving toe.

Carletti: 'We hebben goed contact met omwonenden en we nodigen één keer in de zoveel tijd jongerenwerkers, de zorginstelling, de gemeente en de beheerder van de flat tegenover ons uit. We kijken dan op een positieve manier hoe we met elkaar omgaan.'