Teamchefs Ypenburg/Leidschenveen bevestigen sluiting politiebureau

DEN HAAG - De teamchefs van politiebureau Ypenburg/Leidschenveen hebben eind juni per mail en in een bijeenkomst aan hun medewerkers laten weten dat het bureau dicht gaat. Dat blijkt uit interne stukken die Omroep West heeft ingezien. Dinsdag bleek uit gesprekken met politiemensen dat het bureau gaat sluiten, maar de korpsleiding ontkent.

In de interne stukken schrijven de drie teamchefs van het politiebureau in de Haagse wijk Ypenburg: 'Recente ontwikkelingen op het gebied van huisvesting hebben ervoor gezorgd dat de samenwerking tussen de teams Leidschenveen-Ypenburg en Laak in een stroomversnelling is gekomen. Concreet betekent dit dat wij er naar streven om per 1-1-2019 het team Leidschenveen-Ypenburg in te huizen bij basisteam Laak.'

Het personeel van het bureau aan de Brigantijnlaan verhuist naar de Haagse wijk Laakkwartier en moet vanaf daar de wijken Ypenburg en Leidschenveen bedienen. Op 25 juni is er een bijeenkomst geweest voor politiemensen, op 27 juni hebben de betrokken agenten een mail ontvangen over de sluiting.



Slechte toestand gebouw

In de mail wordt uitgelegd dat er op 18 juni een overleg was over de huisvesting van politieteams in Den Haag. 'Tijdens dit overleg kwam de slechte toestand van het pand aan de Brigantijnlaan sterk naar voren. Om het pand werkbaar te houden, zouden hoge kosten gemaakt moeten worden.'

Blijkbaar waren er plannen om het wijkbureau in Ypenburg te verhuizen naar het naastgelegen hoofdbureau de Yp, maar dat gaat niet lukken, staat in de mail: 'De geplande verhuizing van team Leidschenveen-Ypenburg naar de Yp versnellen zou geen optie zijn, omdat in eerdere plannen geen rekening is gehouden met de hoge instroom van nieuwe studenten die de komende tijd ook ingehuisd moeten worden in de Yp.'



Korpsleiding ontkent

De mail eindigt met de mededeling: 'Of we als teams samen gaan wonen in het pand van team Laak is geen discussiepunt meer.' Dinsdag liet de politie aan Omroep West weten 'dat er op dit moment geen concrete plannen zijn tot sluiting van wijkbureaus in de stad'. Wel beraadt de nationale politie zich voor het hele land, dus ook voor de stad Den Haag, op de mogelijke huisvestingssituatie in de toekomst.'

Politieagenten maken zich zorgen over de sluiting van bureau Ypenburg: 'Reken maar uit wat dit gaat betekenen voor de aanrijtijden als we een melding krijgen in Leidschenveen-Noord', zegt een politieman die anoniem wil blijven. 'Geen politie meer in de wijk, dit slaat in als een bom.'



Groep de Mos wil spoeddebat

Groep de Mos-raadslid Arjen Dubbelaar schrijft op Twitter: 'Dit willen we dus niet. Ik heb een spoeddebat aangevraagd om sluiting bureaus.' De Haagse PvdA-fractievoorzitter Martijn Balster vindt het 'echt heel vervelend'. Op Radio West zegt hij: 'Wijkbureaus zijn ons heel veel waard, want dat maakt dat agenten in de buurt kunnen functioneren, dus wat ons betreft mogen wijkbureaus niet sluiten.'

De voorzitter van de winkeliersvereniging in Ypenburg, Ilonka Terpstra, schrok van het bericht over de sluiting: 'Ik voel me niet onveilig. Maar als ik echt politie nodig heb, wat gaan we dan doen? Ze zijn er nu vrij snel.' De winkeliers praten woensdag met elkaar over de voorgenomen sluiting van het politiebureau.