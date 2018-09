Urenlang onweer in regio Alphen: 'Dit is wel uitzonderlijk'

ALPHEN AAN DEN RIJN - Blikseminslagen en wateroverlast: het onweert al uren bijna onafgebroken in de regio Alphen aan den Rijn. Vroeg in de ochtend brak het noodweer los en in het begin van de middag dondert het boven de stad. Hoe dat kan legt Omroep West-weerman Huub Mizee uit.

De felle buien hangen al uren boven het Groene Hart omdat de storing zich nauwelijks verplaatst. 'Boven het noorden van Zuid-Holland botst onstabiele lucht boven op elkaar. Daardoor stijgt de lucht op en ontstaan er buien', legt de weerman uit. 'De bui verplaatst zich langzaam naar het noorden, maar de bui kan zelf een nieuwe bui doen ontstaan die de plek van de oude bui inneemt. Het is een heel complexe situatie.'

Doordat de buien zo lang op dezelfde plek blijven hangen is er inmiddels al flink wat neerslag gevallen in een strook van Gouda tot de Bollenstreek. Op veel plaatsen in onze regio is wateroverlast ontstaan, zoals in Boskoop. 'Op sommige plekken staat er al meer dan 70 millimeter op de teller. Dat is normaal gesproken bijna de hoeveelheid voor de hele maand september. En er komt nog meer aan dus we gaan de maandhoeveelheid wel halen,' aldus Mizee.

'Regio Alphen heeft pech'

Dat het precies rondom Alphen losgaat is volgens de weerman toeval. 'Het is eigenlijk vette pech. Op een andere dag zou het ergens anders gebeuren. Maar dat het zoveel uren achter elkaar onweert is wel uitzonderlijk. Het lijkt er overigens wel op dat het de komende uren wat droger wordt. Maar tot laat in de avond blijft de storing boven onze regio liggen en kunnen er makkelijk nieuwe buien ontstaan. Vooral als de zon nog even weet door te breken. Daarom blijft het zaak de buienradar de komende uren in de gaten houden.'

Het KNMI gaf gisterenmiddag al code geel af vanwege de verwachte onweersbuien. 'Deze buien waren zeer lokaal, maar omdat er nu extra onstabiele lucht boven onze regio hangt, ontstaan er makkelijker felle buien,' zo legt Mizee uit.

