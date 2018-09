Noodpompen Boskoop geactiveerd: 'Een groot waterballet'

De A.P. van Neslaan in Boskoop staat onder water | Foto: Omroep West

Noodpompen in Boskoop | Foto: Omroep West

BOSKOOP - De flinke hoeveelheid regen die woensdag uit de lucht is komen vallen heeft voor heel wat wateroverlast gezorgd. Sinds woensdagmiddag draaien in Boskoop de noodpompen op volle toeren om de grote hoeveelheid water weg te werken.

Volgens mediapartner Studio Alphen zijn veel straten, kelders en garages ondergelopen omdat de sloten buiten hun oevers zijn getreden. Het hoogheemraadschap van Rijnland probeert het water uit de polders naar de Gouwe te pompen.



Omroep West-verslaggever Renske van der Zalm laat weten dat Boskoop in 'een groot waterballet' is veranderd. Volgens weerman Huub Mizee is er zeker zeventig milimeter neerslag gevallen, 'maar dit kan nog oplopen.'

LEES OOK: Veel blikseminslagen in Alphen, wateroverlast in regio