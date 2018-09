Verdachte in vermissingszaak Haags meisje langer vast

DEN HAAG - De man die wordt verdacht van betrokkenheid bij de vermissing van een 14-jarig Haags meisje, blijft nog zeker dertig dagen langer vastzitten. De Hagenaar van 33 werd twee weken geleden aangehouden, omdat hij de tiener mogelijk onderdak bood in de periode dat ze vermist was.

Nsimire was een maand spoorloos toen ze op woensdag 22 augustus werd gevonden. De verdachte heeft in die periode mogelijk ontucht met het meisje gepleegd. Volgens het Openbaar Ministerie (OM) zijn er in het huis van de Hagenaar 'aanwijzingen gevonden dat daar seksuele handelingen zijn verricht'.

Er wordt door de politie nog steeds onderzoek gedaan naar wat er precies is gebeurd in de weken dat het Haagse meisje vermist was.