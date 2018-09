Politie waarschuwt kinderen voor sexting en cyberpesten: stuur nooit naaktfoto's

Scholieren krijgen uitleg over cyberpesten

DEN HAAG - Is pesten strafbaar? En kun je met een nepaccount naaktfoto's versturen zonder dat iemand daar ooit achter komt? Leerlingen van groep 8 uit Scheveningen kregen woensdag uitleg van de politie over cyberpesten en sexting. Wijkagenten Yvonne en Robert lieten filmpjes zien en deden een quiz met de kinderen.

De leerlingen uit Scheveningen zitten achter een laptop in een speciale bus van de politie, die geparkeerd staat op de boulevard. Op de laptop moeten ze vragen beantwoorden. Bijvoorbeeld of pesten strafbaar is. 'Ik denk het niet', zegt een meisje. 'Het gebeurt zo vaak, je moet er maar tegen kunnen.'

Wijkagent Yvonne legt uit dat het wél strafbaar kan zijn. 'Het ligt er wel aan wat je doet. Als je bijvoorbeeld een naaktfoto van iemand rondstuurt via je mobiel, dat heet sexting, dan is dat strafbaar.' En zo legt ze samen met haar collega Robert uit wat cyberpesten inhoudt en wat je moet doen als je gepest wordt.



Blote borsten

'Vertel het altijd aan iemand anders. Je ouders, een leraar of de politie. En stuur nooit naaktfoto's naar een vriendje. Want als het uit gaat, dan weet je niet wat hij met die foto doet', legt Yvonne uit. De kinderen bekijken een filmpje waarin nagespeeld wordt dat een foto van de blote borsten van een meisje de hele school rond gaat. 'Best wel een heftig filmpje', reageert een leerling.

Wijkagent Robert legt uit dat elke computer of telefoon een 'kenteken' heeft, net als een auto. 'Zo sporen we mensen op die strafbare dingen rondsturen. En als je bijvoorbeeld een computer bij de bibliotheek gebruikt, dan bekijken we camerabeelden. Zo kunnen we toch achterhalen wie op een bepaald tijdstip wat gestuurd heeft.'



Chatten

De wijkagenten benadrukken dat de kinderen kunnen chatten met de politie over cyberpesten en andere zaken die hen bezighouden via www.vraaghetdepolitie.nl. En daarna krijgt de scholier die de meeste quizvragen goed heeft een pak stroopwafels. 'Vonden jullie het leuk?', vragen de wijkagenten na afloop. 'Ja!', roepen de kinderen in koor. 'Ik heb veel dingen geleerd die ik nog niet wist.'