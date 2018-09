Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Naturalis wil verwoest museum Rio helpen De brand in het museum in Rio (foto: ANP)

LEIDEN - De twaalf grootste natuurhistorische musea ter wereld, waaronder Naturalis in Leiden, steken het door brand verwoeste Braziliaanse Nationaal Museum de helpende hand toe. 'Terwijl onze collega's in Brazilië naar de toekomst kijken, zullen wij ons er sterk voor maken hen bij te staan waar we kunnen in de komende weken, maanden en jaren', aldus de musea in een verklaring.

Naturalis en de andere musea weten nog niet precies wat ze kunnen doen voor het Braziliaanse museum. Directeur Edwin van Huis noemt het een 'open uitnodiging'. Door de brand is een groot deel van de collectie van het 200 jaar oude museum verloren gegaan. De collectie bestond uit zo'n 20 miljoen objecten. Het museum had een geologische, botanische, paleontologische en archeologische collectie. Daarnaast beschikte het over Egyptische mummies, Griekse beelden en Etruskische objecten.

'Verlies voor de wereld' De twaalf musea schrijven dat het belang van de collectie 'niet kan worden overschat'. Het is 'niet alleen een verlies voor Brazilië, maar voor de wereld.' LEES OOK: 'Hoe oud is dit stuk bot?' Leidse experts keuren botten op het strand