Wegversmalling Moerweg doet omwonenden steigeren om filevrees

DEN HAAG - Een brief van de gemeente over de herinrichting van een weg kán verhelderend zijn, maar het kan ook veel onrust veroorzaken. Bewoners rond de Haagse Moerweg stonden op hun achterste benen toen ze schriftelijk de wegversmalling van die weg kregen aangekondigd. Onmiddellijk spanden ze een kort geding aan. En de wegwerkzaamheden die woensdag begonnen, werden stopgezet.

De bewoners vinden de situatie op de Moerweg onveilig voor voetgangers en fietsers, maar zien ook dat er dagelijks files ontstaan. Ze verwachten dat een wegversmalling de filevorming alleen maar erger zal maken. 'We kregen een brief van de gemeente dat de Moerweg smaller gemaakt wordt. En er was helemaal geen inspraakmogelijkheid voor de omwonenden', zegt Mirza Joemman, die in de buurt woont. 'Er zijn veel wegversmallingen in de buurt uitgevoerd en dat heeft voor veel meer filevorming gezorgd en dat gaat vast ook hier gebeuren', zegt Robert Noeken bezorgd.

Nadat de omwonenden een kort geding aanspannen om de werkzaamheden te stoppen, begrijpt de verkeerswethouder dat er iets mis is gegaan in de communicatie. De omwonenden worden door de wethouder uitgenodigd voor tekst en uitleg. Na een uurtje komen Robert Noeken en Mirza Joemman opgelucht het stadhuis uit. 'Er is een wonder gebeurd', roept Joemman. 'Ze hebben ons overtuigd. Ik trek het kort geding morgen in.'



Oplossing

'We kwamen erachter dat de communicatie naar de bewoners onduidelijk is geweest', zegt wethouder Robert van Asten. 'Toen duidelijk was dat het alleen om een wegversmalling gaat ter hoogte van de Jan Luykenlaan voor de verkeersveiligheid, dachten ze: hé, dit zou best wel eens kunnen werken en ons probleem van de verkeersveiligheid kunnen oplossen.'

Omwonenden denken wel dat na de aanpassingen automobilisten eraan moeten wennen om wat rustiger te rijden. Maar ze zijn ervan overtuigd dat voetgangers en fietsers veiliger kunnen oversteken. En de filevorming? 'Tja, dat moeten we even afwachten', zegt Noeken.