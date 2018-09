Deel dit artikel:













Nog veel vragen rondom verkrachtingsverhaal Willie Dille, wat weten we wel? Willie Dille (Foto: Gemeente Den Haag)

DEN HAAG - Het verkrachtingsverhaal en de zelf verkozen dood van Willie Dille begin augustus hebben voor veel commotie gezorgd. Veel vragen zijn nog onbeantwoord en de vraag is of er ooit duidelijkheid komt. Door het interview van PVV-fractievoorzitter Karen Gerbrands met De Telegraaf woensdagochtend is er wel iets meer inzicht gekomen. De belangrijkste informatie hebben we nog eens chronologisch op een rijtje gezet.

15 maart 2017 Op de dag van de landelijke verkiezingen wordt Willie Dille naar eigen zeggen ontvoerd, verkracht en mishandeld door een groep moslims, in opdracht van Arnoud van Doorn. Volgens Gerbrands heeft Dille haar verhaal op papier gezet en hebben de daders foto's gemaakt van de verkrachting.

23 oktober 2017 Burgemeester Krikke confronteert Dille volgens Gerbrands met beschuldigingen over haar woonadres. Dille zegt zelf dat dit verhaal op 25 oktober zou gaan spelen. Arnoud van Doorn zou achter deze verdachtmaking zitten.

24 oktober 2017 Na afloop zijn er volgens Gerbrands signalen dat het niet goed gaat en dat Dille een eind aan haar leven wil maken. Gerbrands slaat alarm en in een hotel in Kijkduin worden afscheidsbrieven gevonden. Dille wordt in Zoetermeer aangetroffen; ze vertelt dan pas over de verkrachting. Rechercheurs dringen aan op aangifte. Dille zou dat niet doen omdat ze het verhaal uit de publiciteit wil houden en om te voorkomen dat de familie bekend wordt met de bedreigingen. Haar man weet dan ook nog van niets. Dille is naar de crisisopvang gebracht en krijgt later thuis ambulante hulp.

27 oktober 2017 Fractievoorzitter Karen Gerbrands vertelt burgemeester Krikke over het verkrachtingsverhaal. Krikke onderstreept daarbij het belang van aangifte. Gerbrands geeft aan dat ze begrip heeft voor de overweging van Wille om dit niet te doen. De burgemeester zou niet op de hoogte zijn van die overwegingen.

november 2017 Gerbrands probeert via Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding alsnog de politie op de zaak te krijgen. Maar een 'vrijblijvend gesprek' krijgt geen vervolg, omdat Dille zich niet serieus genomen voelt en geen vertrouwen heeft in de zedenrechercheur. Deze zou hebben laten weten dat het een gewone verkrachting is en dat het niets te maken heeft met politiek.

maart 2018 Gesprek met hoofd afdeling Zeden na bemiddeling van burgemeester Krikke, aldus Gerbrands. Het verkrachtingsverhaal van Dille wordt serieus genomen. De betrokken politieman zou begrip hebben voor de angst van Dille dat het verhaal uitlekt en zou hebben geadviseerd geen aangifte te doen. Hij zou niet kunnen garanderen dat het niet uitlekt. (Gerbrand is hier boos over omdat na haar dood de politie zegt dat ze geen aangifte wilde doen.)

1 augustus 2018 Politiebericht over ontvoering en seksueel misbruik 33-jarige vrouw in Transvaal eerder dat weekend. Verkrachtingsverhaal van Dille komt weer naar boven en leidt tot haar zelfdoding.

6 augustus 2018 Dille deelt via Facebook live een veelbesproken video en attendeert een verslaggever van Omroep West op de video. Deze wordt vrij snel daarna weer van Facebook afgehaald. Volgens Gerbrand doet Dille daarna tevergeefs een poging zichzelf van het leven te beroven.

7 augustus 2018 Een verslaggever van Omroep West gaat langs bij adressen in Den Haag en Rijswijk. In Rijswijk doet ze open. Er is een kort gesprek waarin Dille zegt dat ze niet uit de politiek stapt omdat ze wil dat het geluid van de PVV wordt gehoord. Dille maakt een zeer rustige indruk.

8 augustus 2018 Dille is overdag bij Gerbrands en maakt volgens de PVV-fractievoorzitter een stabiele indruk. Nadat Gerbrands Dille afzet bij haar auto, maakt ze aan het eind van de middag in Zoetermeer een einde aan haar leven.

9 augustus 2018 De echtgenoot van Willie Dille verklaart dat hij het verhaal van zijn vrouw gelooft. De zelfdoding heeft hij niet voorzien.

9 augustus 2018 Het Openbaar Ministerie verklaart dat Dille geen aangifte wilde doen en ook niet haar verhaal heeft verteld. Omdat er onvoldoende aanknopingspunten waren, kon er ook ambtshalve geen onderzoek worden gestart.

10 augustus 2018 De politie neemt volgens Gerbrands het verkrachtingsverhaal opnieuw niet serieus. De PVV-fractievoorzitter overhandigt het verhaal van Dille op papier aan de politie. Toch wordt er geen onderzoek gedaan omdat het te lang geleden is en er geen (nieuwe) aanknopingspunten zijn.

5 september 2018 Interview van PVV-fractievoorzitter Karen Gerbrands met De Telegraaf waarin ze politie, justitie en burgemeester beschuldigt van 'straatje schoonvegen'. Ze dringt opnieuw aan op een strafrechtelijk onderzoek. Foto's van de verkrachting zouden een nieuw aanknopingspunt kunnen zijn. Gerbrands vindt dat Dille geen bescherming heeft gehad van Krikke.

