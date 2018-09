Deel dit artikel:













Koffieboot Laak eist parkeerplekken terug: 'Ik word weggepest' Koffiehuis De Laak aan de Calandkade in Den Haag. (Foto: Google Maps)

DEN HAAG - Even een bakkie doen om vijf uur 's ochtends voor slechts één euro. Voor veel klussers in de Haagse regio is Koffiehuis De Laak aan de Calandkade in Den Haag een ontmoetingsplaats voor ze gaan werken. Maar uitbater Jos Overdevest van de koffieboot zegt dat hij wordt weggepest door de gemeente Den Haag.

Sinds mei is er een groot aantal parkeerplaatsen bij zijn boot afgesloten door bouwhekken. Dat heeft de omzet van de horecagelegenheid geen goed gedaan. Veel klussers zouden wegblijven, nu ze hun bussen niet meer bij de boot kwijt kunnen. Woensdagochtend eiste de advocaat van Koffiehuis De Laak bij de Haagse rechtbank dat de gemeente de verdwenen parkeerplekken herstelt. Bovenop de acht plekken die er over zijn, zouden er weer vijftien bij moeten komen. 'Zoals de gemeente met mij omgaat, daar word ik echt triest van', zei Overdevest zelf tijdens het kort geding.

Grote woontoren in de Laakhaven De bouwhekken zijn er geplaatst vanwege de grote woontoren die er in de Laakhaven verrijst. Het hekwerk moet de veiligheid van het verkeer te garanderen. Volgens de advocaat van Overdevest zijn de hekken er ook geplaatst om de koffieboot er weg te krijgen. 'De gemeente is de strop aan het aantrekken', meent hij. De koffieboot is ook al weggestreept uit het bestemmingsplan voor de omgeving. De advocaat van de gemeente vindt dat de klussers best wel een stukje kunnen lopen als ze de koffieboot willen bezoeken. Binnen een straal van vijfhonderd meter zouden er genoeg parkeermogelijkheden zijn. Het zou nog makkelijker zijn als de uitbater van de koffieboot akkoord gaat met de verplaatsing van het vaartuig.

Plek gereserveerd voor de boot Een paar honderd meter verderop, voor de Praxis aan de Verheeskade, heeft de gemeente al een plek gereserveerd voor de boot. 'Binnen een week kan hij er liggen', zei een gemeenteambtenaar bij de rechter. Volgens de advocaat van de koffieboot biedt dat geen oplossing, want ook bij de Praxis zouden er te weinig parkeermogelijkheden zijn. De rechter doet op donderdag 13 september uitspraak.