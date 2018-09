Knooppunt Holland: Route Johan & Katinka - Drechtsteden

REGIO - In deze laatste aflevering van dit seizoen geen fietstocht maar een wandeling met cabaretiere Katinka Polderman in de Drechtsteden. En als we het hebben over de Drechtsteden hebben we het over Dordrecht, Zwijndrecht, Papendrecht en Sliedrecht. Johan en Katinka ontmoeten elkaar bij het drierivierenpunt in Zwijndrecht, het drukst bevaren stukje water van Europa. Met de waterbus steken ze over naar Dordrecht, waar ze leren hoe jenever, gin en likeur gemaakt worden. Ook maken ze hun eigen favoriete likeur. Ook bezoeken ze een zorgboerderij die onderdeel is van het project Drechtstadsboer, een initiatief om het eten van de boer direct bij de consument te krijgen. Lokaal geteelde fruit en groenten voor de inwoners van de Drechtsteden dus. Tijdens de picknick zingt Katinka één van haar klassiekers en later in de uitzending ook nog drie liedjes uit haar nieuwe voorstelling.

De afgelopen weken heeft Johan met diverse gasten door de mooiste gebieden van de provincie Zuid-Holland gefietst. Deze routes staan allemaal op deze website, maar het handige en leuke van knooppunten is dat je zelf heel eenvoudig je routes kunt samenstellen door knooppunten met elkaar te verbinden. Niet alleen kies je het gebied waar je wilt gaan fietsen, maar ook hoe lang je route is en welke plaatsen je wilt bezoeken.

En dat geldt ook voor de wandelroutes. Dat zijn andere knooppuntenbordjes, vaak op lage paaltjes. Ook wandelroutes zijn op verschillende websites makkelijk uit te zetten (bijvoorbeeld www.route.nl of www.wandelroutenetwerk.nl ). Helemaal handig is om de app van zo’n betreffende site te downloaden op je telefoon, zodat je jouw eigen routes altijd bij de hand hebt en onderweg snel even kunt kijken wat het volgende knooppunt ook alweer was.

En het mooie van wandelen in onze eigen provincie: het is de enige provincie met een uniform wandelroutenetwerk. Zo’n 4000 kilometer aan bewegwijzerde wandelpaden. En dat allemaal zo dicht bij huis.

Bij het maken van de fietsroutes en de wandeltocht werden wij ook elke week weer verrast door de pareltjes van onze provincie. Zelfs eenmaal onderweg kwamen we nog bijzondere plekjes tegen die we bij het uitzetten van de route nog niet konden bedenken. Uitzichten, dieren, terrasjes, rivieren, doorkijkjes, gebouwen, sloten, groen, boerderijen en zo kunnen we nog wel even doorgaan…zoveel moois heeft Zuid-Holland te bieden.

Op de sites van Omroep West en Rijnmond zijn de uitzendingen en bijbehorende routes terug te vinden. Geniet ervan, maar geniet vooral van het zelf fietsen en wandelen. Veel plezier en wat Knooppunt Holland betreft tot volgend jaar.