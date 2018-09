Dood van Willie Dille maakt 'grote indruk' op Haagse fractievoorzitters

DEN HAAG - De dood van Willie Dille heeft een 'grote indruk' gemaakt op de fractievoorzitters in de Haagse gemeenteraad. Zij zijn woensdagavond samengekomen om daarover te praten. 'Er zijn emoties gedeeld, vragen gesteld en waar mogelijk beantwoord', schrijven de fractievoorzitters in een verklaring.

Dille maakte begin augustus een eind aan haar leven, een dag nadat ze in een emotioneel filmpje op haar Facebook-pagina aangaf dat ze was 'ontvoerd, verkracht en mishandeld door een groep moslims'. Het Openbaar Ministerie, de politie en de gemeente Den Haag hebben onvoldoende aanknopingspunten voor een onderzoek naar dat verhaal.

Ook de fractievoorzitters lieten woensdagavond weten dat ze geen onderzoek gaan doen. Wel riepen ze op om iedereen die mogelijk nieuwe informatie heeft dit te delen met politie en justitie. Tijdens de gemeenteraadsvergadering van donderdag 20 september wordt Dille herdacht.



Karen Gerbrands

PVV-fractievoorzitter Karen Gerbrands was niet aanwezig bij de bijeenkomst. In eerste instantie was het wel de bedoeling zij erbij zou zijn, maar na een gesprek met burgemeester Pauline Krikke besloot Gerbrands niet te gaan.

'Reden hiervoor is dat het een soort groepstherapie wordt over wat er met Willie is gebeurd en hoe iedereen en de PVV in het bijzonder zich daarbij voelt. Daar heeft ze helemaal geen zin in en geen behoefte aan', liet een woordvoerder eerder weten.

LEES OOK: