Molenaar hoopt Molenprijs te winnen: 'Dan blijft deze prachtige molen bewaard' De molen in Aarlanderveen. (Foto: Omroep West)

AARLANDERVEEN - De molen van Eric van den Bosch is dringend aan restauratie toe. Maar om de molen te restaureren heeft hij bijna een half miljoen euro nodig, en dat is veel geld. Van den Bosch is dan ook blij dat hij genomineerd is voor de Molenprijs 2018, want dan zou hij wel eens 95.000 euro kunnen krijgen om de molen op te knappen. En dat bedrag kan hij goed gebruiken.

Er zijn verschillende onderdelen die vervangen moeten worden, zoals het rietdek. Dat is al honderd jaar oud en begint naar beneden te zakken. Het geeft al een paar jaar problemen. Maar hetgeen waar Van den Bosch voor genomineerd is, is de restauratie van de roe. Zonder roe kan de molen niet functioneren. De stalen roede moet vervangen worden. Zo'n molen bestaat uit vier wieken en twee molenroedes. De molen van Van den Bosch is onderdeel van de molenviergang van Aarlanderveen. Die zijn uniek, het zijn de enige molens ter wereld die nog worden ingezet als hoofdbemaling voor de polder.

Elke avond extra verlicht Eric van den Bosch probeert op allerlei manieren aandacht te vraqen en stemmen te werven. Zo verspreidt hij flyers, staat hij op de Jaarmarkt in Alphen aan den Rijn en zijn de vier molens van Aarlanderveen elke avond extra verlicht. 'Ik hoop echt dat ik win, want dan blijft deze prachtige molen bewaard en kunnen we het overtollige water bemalen', aldus de molenaar. LEES OOK:

