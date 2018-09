Politie ontdekt woningbrand aan Monstersestraat Den Haag

DEN HAAG - De politie heeft woensdagavond aan de Monstersestraat in Den Haag een woningbrand ontdekt. Agenten reden in de straat toen ze zwarte rook uit de ramen van het huis zagen komen. Ze sloegen alarm en ontruimden twee portieken.

De brandweer had het vuur dat in de woonkamer woedde snel onder controle, maar volgens een woordvoerder is de schade groot. Door het snelle handelen van de politie vielen er geen gewonden. Omwonenden kunnen volgens de brandweerwoordvoerder waarschijnlijk snel weer terug naar hun huis.