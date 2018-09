Winkels op zondag open in Krimpenerwaard 'onbijbels'

SCHOONHOVEN - Winkelen in de Krimpenerwaard op zondag. Het is een heet hangijzer in deze gemeente. De politiek sprak er deze week over, maar is er nog niet uit. Op 25 september praat de gemeenteraad verder.

Erik Wassink van de SGP vindt een koopzondag 'onbijbels'. Er is volgens hem ook 'geen urgentie' om de koopzondag in te voeren. De inwoners zouden het ook helemaal niet nodig vinden, zei hij in Muis in de Morgen op Radio West. 'Het kan ten koste gaan van de kleine winkeliers, zoals de bakker en de bloemist. Er is geen onderzoek geweest naar nut en noodzaak. Het is onzinnig om dit voorstel uit te voeren.'

Als het aan het CDA ligt moet er per kern gekeken of er draagvlak is. Jan Dekker van het CDA zei op Radio West dat er in ieder geval draagvlak is onder de winkeliers in Schoonhoven en Haastrecht. Coalitiepartijen VGBK, VVD, ChristenUnie en D66 willen alle supermarkten de mogelijkheid bieden om op zondag tussen 13.00 en 17.00 uur open te zijn.