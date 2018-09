Deel dit artikel:













Boomkwekers boos op hoogheemraadschap na waterballet Noodpompen in Boskoop | Foto: Omroep West

DE LIER - De boomkwekers in Boskoop zijn boos op het hoogheemraadschap van Rijnland. Volgens de boomkwekers is het waterschap te laat in actie gekomen na de enorme wateroverlast van woensdag, meldt mediapartner Studio Alphen. Het hoogheemraadschap zette noodpompen in om het water af te voeren.

Een dag later ondervinden de boomkwekers nog steeds veel overlast. Volgens mediapartner Studio Alphen is het water nauwelijks gezakt en drijven de planten nog steeds rond op de kwekerijen. Wat de financiële gevolgen zijn voor de kwekers, is nog niet bekend. Om het water zo goed mogelijk te kunnen wegpompen, is een aantal wegen in Boskoop afgesloten. Het gaat onder andere om een gedeelte van de Boskoopseweg, de afrit van de N207 en de Spoelwijkerlaan. Het is niet bekend hoe lang deze wegen afgesloten blijven. Het water wordt afgevoerd naar de Gouwe.

Wateroverlast Woensdag viel er opvallend veel regen in onze regio en de rest van Nederland. Op sommige plekken viel bijna 150 millimeter regen. Hierdoor traden sloten buiten hun oevers en kwamen veel straten, kelders en garages onder water te staan. Het hoogheemraadschap probeerde met noodpompen het water af te voeren. LEES OOK: Bewoners maken schade op na noodweer in de regio