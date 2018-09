Aftellen naar Leidens Ontzet met De Durrie Oktoberr Adventskalender

LEIDEN - Twee Leidenaars hebben een kalender uitgebracht die de laatste 27 dagen aftelt naar drie oktober, Leidens ontzet. De Durrie Oktoberr Adventskalender is te koop voor 3 euro 10.

Het idee is afkomstig van Muriel Janssen en Robert van Oirschot. De opbrengst gaat naar Xenia, het hospice voor jongeren en jong volwassenen aan de Kloosterpoort in Leiden. Maar ook de kopers hebben voordeel. Er zitten tegoedbonnen in de kalender, die bij winkels ingeleverd kunnen worden. Het aftellen begint op 8 september.

