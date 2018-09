Kat Croky (4) overleden na mishandeling: 'Hij kreeg een harde klap of trap'

DEN HOORN - De 4-jarige kater Croky uit Den Hoorn is overleden na een mishandeling. Baasjes Kevin en Samira zijn hevig geschokt door de gebeurtenissen en loven een beloning uit voor wie de dader weet te vinden. 'De dierenarts was heel stellig: Croky heeft een harde klap of een trap gekregen, waardoor zijn borstbeen is gebroken', vertelt Kevin aan Omroep West.

Geëmotioneerd doet hij donderdagochtend zijn relaas. 'Ik ging dinsdagochtend heel vroeg naar mijn werk en zag het beestje liggen. Hij is wel vaker 's nachts buiten en normaal komt hij dan naar binnen, zodra ik de deur opendoe.'

Maar dat gebeurt dit keer niet. 'Hij bleef liggen en ademde heel zwaar. Er kwam ook een raar geluid uit zijn bek. Maar ik zag geen verwondingen. Toen ik hem oppakte en binnen neerlegde, zakte hij meteen door zijn poten.'



Borstbeen doormidden

Kevin moet naar zijn werk, maar stuurt zijn vriendin Samira een bericht. 'Toen kreeg ik later een bericht terug dat het niet goed ging met Croky en ben ik zo snel mogelijk van mijn werk weggegaan om meteen met hem naar de dierenarts te kunnen.'

En daar wordt al snel duidelijk dat het niet goed gaat met de grijs-wit gevlekte kater. 'Uit een röntgenfoto bleek dat zijn borstbeen doormidden was. Ook was er een zwelling bij zijn hart en longen en had hij geen gevoel meer in zijn achterpoten.'



Was het een noodlottig ongeluk?

'Ik zag vrijwel meteen dat dit een 'stomp trauma' was', zegt dierenarts Angelina de Jong die Croky behandelde. 'Als een kat wordt aangereden zie je altijd ook uiterlijke kenmerken omdat een beestje zich dan schrap zet. Dat was hier absoluut niet het geval'.

'Hij was verlamd en heeft zich in uiterste nood nog naar huis gesleept. Bovendien was hij in shock en 's nachts is Croky overleden. Honderd procent bewijzen kun je nooit want een kat praat niet. Maar ik heb zeer stellig de indruk dat hij een trap of een harde klap heeft gekregen', aldus de dierenarts.



'Ik was vervuld met haat'

'Ik werd 's avonds gebeld, dat hij het niet had gered', zegt baas Kevin. 'Ik was echt vervuld met haat. We zijn ook echt heel verdrietig. Het hoort erbij dat een kat een keer doodgaat, maar dat hem dit wordt aangedaan... Daar kun je toch niet bij.'

Kevin en zijn vriendin denken echt dat er iemand het op hun trouwe kater had voorzien. Anderhalve maand geleden kwam hij ook ineens thuis met een staart die voor de helft slaphing, vertelt zijn baasje.



'Aparte combinatie'

'Die moest worden geamputeerd. Dan denk je nog: hij is per ongeluk ergens achter blijven haken. Maar in combinatie met dit verhaal vind ik het wel heel opvallend.'

De eigenaren van de overleden Croky hebben daarom tientallen flyers verspreid in de buurt van hun huis. Ook is er een beloning uitgeloofd.



'Er wonen hier meer katten'

'Ik wil vooral de buurt bewust maken, er wonen hier meer katten. En ik wil dat de dader zich schaamt. Ook wil ik dat er in ieder geval iets gebeurt om de dader te zoeken. Als er iemand komt die wat gezien heeft, heb ik daar best een paar honderd euro voor over.''

Toch heeft hij er weinig vertrouwen in dat de dader wordt gevonden. 'Als je midden in de nacht een kat een rotschop geeft, terwijl niemand het ziet... Ga er maar aanstaan om die persoon te zoeken.' Hij overweegt ook aangifte te doen bij de politie, al denkt hij dat het weinig zin heeft.



Is er een kattenmishandelaar actief in Den Hoorn?

'Dan moet je wel bewijs hebben en het beestje wordt morgen gecremeerd. Maar ik overweeg aangifte te doen, omdat er misschien wel onderzoek komt als er meerdere meldingen worden gedaan.'

Maar dat lijkt nog niet te zijn gebeurd, zegt een woordvoerster van de politie tegen Omroep West. 'Voor zover bekend is er geen kattenmishandelaar actief in Den Hoorn. Maar als iemand aangifte doet van een strafbaar feit gaat zoiets naar de recherche en die gaat er verder mee.'



Voorlopig geen nieuwe kat

Kevin en Samira zijn de komende tijd nog druk met het verwerken van het verlies. Op zoek gaan naar een nieuwe kat doen ze voorlopig niet, vertelt de eigenaar aangeslagen. 'Croky was onvervangbaar', zegt hij.

